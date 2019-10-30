Максим Фадеев записал видеообращение для СМИ и поклонников. Музыкальный продюсер объявил о прекращении сотрудничества с артистами.

Максим Фадеев записал видеообращение для СМИ и поклонников. Музыкальный продюсер объявил о прекращении сотрудничества с артистами.На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Максим Фадеев опубликовал ролик. в котором сделал важное заявление. "Дорогие друзья, настал момент сообщить Вам всю правду лично, дабы избежать всяческих спекуляций и домыслов со стороны СМИ", – объяснил музыкальный продюсер.Без проволочек он подошел к главному. "Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о РАСТОРЖЕНИИ контрактов со ВСЕМИ его артистами, без исключения", – объявил Максим Фадеев. При этом он уточнил, что эти артисты могут исполнять те песни, которые были записаны в сотрудничестве с лейблом. "Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться", – подчеркнул музыкальный деятель.Материал дополняется