Нужно ли в наше время кого-то убеждать в несомненной пользе рекламы, которую, как известно, называют двигателем торговли, а в другой интерпретации - и вовсе двигателем прогресса.

Справедливости ради, следует сказать, что обе эти фразы, вероятно, от частого употребления воспринимаются банальностью. Ну и что? Они ведь от этого не утратили своей истинности!

О сувенирной рекламной продукции

Современный рынок буквально изобилует большим количеством разновидностей рекламы, что, впрочем, совсем не помешало сувенирной рекламной продукции (СРП) занимать одно из лидирующих мест в этом многообразии по степени своей эффективности. СРП - это, по сути, обычные сувениры с нанесёнными на них логотипами и прочей рекламной информацией, так, это могут быть:



ежедневники;



папки;



визитницы;



брелки;



ручки;



кружки и пр..



О функциях СРП

СРП присущ ряд функций, которые и определяют её высокую эффективность. Итак, СРП имеют все основания гордиться:



оригинальностью;



полезностью;



постоянным пребыванием в поле зрения людей, являющихся её целевой аудиторией;



соответствием фирменному стилю рекламируемой компании.



Настольные планшеты

Все перечисленные выше функции в полной мере присущи такой разновидности СРП, коей являются настольные планшеты. По сути, это покрытие на стол, которое станет отличным и весьма полезным подарком клиенту или деловому партнёру вашей компании, заботящимся о сохранности офисной мебели, её эргономике, ну и, конечно, о привлекательности внешнего вида своего рабочего места.

Настольные планшеты иначе называют покрытиями или матами на стол. Внешне они являют собой некие подобия ковриков для мыши, однако им присущи бОльшие размерные характеристики, а потому они покрывают значительную площадь рабочих столов, придавая их внешнему виду высокую степень эстетичности. Кстати говоря, вы сможете сами выбрать наиболее подходящий для вашего стола размер настольного покрытия.

Для изготовления настольных планшетов (НП) используют высокопрочные качественные материалы. Надёжное закрепление НП на поверхности столов осуществляется, благодаря вспененной основе. Вся рекламная, как, впрочем, и любая другая информация или изображения на НП, в течение всего, надо сказать, длительного срока эксплуатации остаются чёткими и яркими.

Это достигается за счёт того, что их наносят на внутреннюю сторону ПВХ, который являет собой прозрачный верхний слой НП. Чрезвычайно важно, что созданные таким способом планшеты не подвержены расслаиванию, поскольку их края запаяны специальными устройствами.

Ещё раз следует подчеркнуть тот факт, что НП - это не простое украшение рабочих столов, а площадки для размещения вашей рекламной информации, которая в течение всего рабочего дня будет пребывать в поле зрения ваших потенциальных клиентов или партнёров. Поверьте, зрительная память этих людей, даже помимо их воли, будет работать на вас, а потому рано или поздно ваше сотрудничество обязательно состоится!

Компания "П.Р.Стайл"

Хотите приобрести настольные планшеты? Тогда обратитесь в московскую рекламно-производственную компанию "П.Р.Стайл" (http://www.slimpad.ru/nast-plansh/), являющуюся многопрофильным рекламным производством. Данная компания обладает важными преимуществами:



большим выбором СРП: настольными планшетами; ковриками для мыши, витрины, под товары; подставками под кружки, под горячее; рекламными магнитиками и пр.;



высоким качеством продукции;



доставкой продукции;



разумностью цен;



высоким уровнем сервиса.



Компания "П.Р.Стайл" станет вашим надёжным партнёром!