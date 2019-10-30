Фигуристка заявила, что ее пятилетняя дочь побеждает на соревнованиях не из-за знаменитой фамилии. Татьяна Навка уверила, что ее маленькая наследница заслужила свои медали.

Фигуристка заявила, что ее пятилетняядочь побеждает на соревнованиях не из-за знаменитой фамилии. Татьяна Навка уверила,что ее маленькая наследница заслужила свои медали.В августе 2014 года фигуристка подариламужу Дмитрию Пескову, который занимает должность пресс-секретаря российскогопрезидента, дочь Надежду. В двухлетнем возрасте малышку отдали на фигурноекатание и уже к пяти годам она одержала свою первую победу. В июне этого, 2019года, дочь олимпийской чемпионки стала первой на открытых юношеских соревнованиях.После, в начале октября, Надежда Песковапринесла домой вторую медаль. Сегодня же, 30 октября, малышка вновь одержалапобеду. Татьяна Навка рассказала о радостном для нее событии в личном "Инстаграм"."Пока мама готовится к гастролям вСанкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает! 👼 Вот такой замечательный результат у нас сегодня – 1 место 🏆🥇⛸️!!! Очень горжусь своей маленькой трудяжкой-чемпионкой!!!🙏🙏🙏(здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", -написала фигуристка.5 Окт 2019 в 9:48 PDTНиже добавила,что своими успехами Надя обязана только себе самой, а не родителям с громкимифамилиями. "Многие могут сказать, что это же дочь Пескова и Навки, конечно, ейдругое место и не дадут! А я хочу сразу сказать, что результаты моей дочери,только ее! 👆🏻👆🏻👆🏻 Она с раннего детства настоящий пахарь,тренируется по 2 раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! Ау кого есть вопросы, то рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований идетишек поддержите, да и вопросы отпадут))) 😉", – резюмировала .30 Окт 2019 в 8:30 PDT