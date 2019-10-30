Фигуристка заявила, что ее пятилетняя
дочь побеждает на соревнованиях не из-за знаменитой фамилии. Татьяна Навка уверила,
что ее маленькая наследница заслужила свои медали.
Фигуристка заявила, что ее пятилетняя
дочь побеждает на соревнованиях не из-за знаменитой фамилии. Татьяна Навка уверила,
что ее маленькая наследница заслужила свои медали.
В августе 2014 года фигуристка подарила
мужу Дмитрию Пескову, который занимает должность пресс-секретаря российского
президента, дочь Надежду. В двухлетнем возрасте малышку отдали на фигурное
катание и уже к пяти годам она одержала свою первую победу. В июне этого, 2019
года, дочь олимпийской чемпионки стала первой на открытых юношеских соревнованиях.
После, в начале октября, Надежда Пескова
принесла домой вторую медаль. Сегодня же, 30 октября, малышка вновь одержала
победу. Татьяна Навка рассказала о радостном для нее событии в личном "Инстаграм".
"Пока мама готовится к гастролям в
Санкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает! 👼 Вот такой замечательный результат у нас сегодня – 1 место 🏆🥇⛸️!!! Очень горжусь своей маленькой трудяжкой-чемпионкой!!!🙏🙏🙏
(здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", -
написала фигуристка.
5 Окт 2019 в 9:48 PDT
Ниже добавила,
что своими успехами Надя обязана только себе самой, а не родителям с громкими
фамилиями. "Многие могут сказать, что это же дочь Пескова и Навки, конечно, ей
другое место и не дадут! А я хочу сразу сказать, что результаты моей дочери,
только ее! 👆🏻👆🏻👆🏻 Она с раннего детства настоящий пахарь,
тренируется по 2 раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! А
у кого есть вопросы, то рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований и
детишек поддержите, да и вопросы отпадут))) 😉", – резюмировала .
30 Окт 2019 в 8:30 PDT