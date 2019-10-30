Знаменитая фигуристка тепло
поздравила с днем рождения свою сестру Наталью. Татьяна Навка опубликовала в
своем Инстаграме пост, полный любви.
Знаменитая фигуристка тепло
поздравила с днем рождения свою сестру Наталью. Татьяна Навка опубликовала в
своем "Инстаграме" пост, полный любви.
Супруга пресс-секретаря президента России показала поклонникам
черно-белые фото из семейного архива. На них сестры запечатлены совсем юными.
Татьяна Навка очень трогательно обратилась
к Наталье. "Спасибо родителям, что есть ты у меня!!! Спасибо, что всегда
рядом!!! Спасибо тебе за то, что всегда придешь на помощь и подставишь плечо!!!
Я очень сильно тебя ценю, дорожу и обожаю!!", – написала фигуристка, не забыв
поздравить сестру с днем рождения. "Будь здорова и счастлива, моя единственная,
незаменимая и неповторимая", – добавила она.
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