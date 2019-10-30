Знаменитая фигуристка тепло поздравила с днем рождения свою сестру Наталью. Татьяна Навка опубликовала в своем Инстаграме пост, полный любви.

Знаменитая фигуристка теплопоздравила с днем рождения свою сестру Наталью. Татьяна Навка опубликовала всвоем "Инстаграме" пост, полный любви.Супруга пресс-секретаря президента России показала поклонникамчерно-белые фото из семейного архива. На них сестры запечатлены совсем юными.Татьяна Навка очень трогательно обратиласьк Наталье. "Спасибо родителям, что есть ты у меня!!! Спасибо, что всегдарядом!!! Спасибо тебе за то, что всегда придешь на помощь и подставишь плечо!!!Я очень сильно тебя ценю, дорожу и обожаю!!", – написала фигуристка, не забывпоздравить сестру с днем рождения. "Будь здорова и счастлива, моя единственная,незаменимая и неповторимая", – добавила она.Материал дополняется