В регионах России борются с непогодой. Так, в Иркутской области без света остались более 19 тысяч человек. А на Ярославль ночью обрушились сильный ветер и снегопад.

В регионах России борются с непогодой. Так, в Иркутской области без света остались более 19 тысяч человек. А на Ярославль ночью обрушились сильный ветер и снегопад.Сотрудники МЧС предупредили местных жителей об ухудшении погоды. Из-за гололедицы на дорогах ждут аварий и затруднения движения транспорта, передает "Россия 24".Спасатели предупреждают: на улицах ветер может повалить деревья и обрушить рекламные щиты. Также предупреждают о возможных отключениях электричества, как это было накануне, из-за урагана.