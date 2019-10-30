Для этого нужно выиграть федеральный конкурс. О его условиях рассказали сегодня участникам региональной конференции Малые города и исторические поселения.

Для этого нужно выиграть федеральный конкурс. О его условиях рассказали сегодня участникам региональной конференции "Малые города и исторические поселения".Цель конкурса - развитие небольших исторических центров, их в стране более 500. Призовой фонд - 5 миллиардов рублей. Конкурсная основа дает возможность победителям не просто получить деньги, а презентовать город, проработать маршруты и найти "изюминки" для привлечения туристов. Конкурс назначен на 2020 год, его старт был дан на форуме в Нижнем Новгороде. Сейчас ведется активная работа в регионах. Во Владимирской области официально три исторических поселения - Владимир , Суздаль и Гороховец, но победа в конкурсе даст возможность получить этот статус и другим городам региона. Инициатор конкурса - ассоциация "Русская провинция". Ее председатель, Сергей Рыбаков, призвал тщательно прорабатывать проекты. По его словам, некачественные работы, порой, только ухудшают внешний вид исторических поселений.Сергей Рыбаков, председатель правления ассоциации "Русская провинция": "В маленьком городе работать сложнее. Эта среда очень хрупкая, там достаточно один дом изменить, я не говорю про улицу, - и все испорчено навсегда, может быть. Вот это тоже было недооценено с самого начала. Москва и Санкт-Петербург это одно, а десятитысячный городок - это совершенно другое.