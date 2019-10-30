Карта представляет собой базу данных по истории и географии лагерей, существовавших на территории страны с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов.

К экспозиции «Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой истории» музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь» добавился сенсорный стол с картой и архивными материалами о лагерях.Это первый совместный проект ВСМЗ и Музея истории ГУЛАГа. Карта представляет собой базу данных по истории и географии лагерей, колоний и спецпоселений, существовавших на территории страны с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов.Планируется, что карта будет постоянно пополнятся новыми материалами. Так, в ближайшее время сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника подготовят информацию для данного проекта о Суздальской тюрьме.