Вчерашнее разведение войск в районе города Золотое на Луганщине обернулось очередным обманом со стороны Киева. В населенном пункте по-прежнему остаются подразделения радикалов, отметил российский политолог Дмитрий Абзалов.

Вчерашнее разведение войск в районе города Золотое на Луганщине обернулось очередным обманом со стороны Киева. В населенном пункте по-прежнему остаются подразделения радикалов, отметил российский политолог Дмитрий Абзалов.Разведение сил не стало громким информационным поводом дляукраинских СМИ, все было проведено по-тихому. "Потому что естьдоговоренность с господином Аваковым (глава МВД Арсен Аваков. – Прим.ред.) напредмет того, что там эти националисты остаются, только без оружия, что, впринципе, он и подтвердил своими высказываниями", – сказал политолог.По его мнению, отвод подразделений состоялся только насловах, потому что военизированные подразделения националистов остались насвоих позициях. При необходимости они смогут достать оружие, подчеркнул эксперт."Если они там остаются, то что им мешает прийти туда вколичестве, например, десяти тысяч?" – сказал Абзалов в эфире телеканала"Россия-1".Сообщения об успешном отводе войск со стороны Украины несоответствуют действительности, заявил бывший депутат Верховной рады СпиридонКилинкаров. По мнению экс-парламентария, имитирует выполнениедоговоренностей, пытаясь ввести российское руководство в заблуждение и получитьот Кремля согласие на проведение саммита в нормандском формате.Накануне Киев с опозданием в несколько недель подтвердилготовность к отведению войск в районе города Золотое в Луганской области. Это произошло после приезда в расположение вооруженных сил и "разъяснительных" бесед главы государства с членами добровольческих батальонов. Вместе с украинскими подразделениями от линии фронта отошли бойцы ЛНР.Наочереди – село Петровское в Донецкой республике. Разведение там должно начаться в скором времени.