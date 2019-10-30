Стала известна дата долгожданного поединка Хабиба Нурмагомедова. Это случится уже совсем скоро.

Стала известна дата долгожданного поединка Хабиба Нурмагомедова. Это случится уже совсем скоро.Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уже обрисовал приблизительные сроки боя. Соревнование за титул чемпиона спортивной организации в легком весе состоится между действующим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым и скандально известным американцем Тони Фергюсоном."Ничто не препятствует этому поединку, идет процесс его организации. Очевидно, что это должен быть следующий бой, так что это случится. Можно ли ожидать этот поединок в I квартале 2020 года? Да", – слова Уйта RT со ссылкой на издание The Schmo.Он подчеркнул, что состязание состоится, по возможности, в ближайшие месяцы нового года. По крайней мере, организаторы сделают все возможное, чтобы фанаты увидели захватывающий бой, как можно скорее.Стоит отметить, что поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался уже четыре раза. По какой-то причине всегда находилось то, что препятствовало столкновению спортсменов, однако теперь долгожданная встреча должна состояться.Ранее Хабиб уже высказывался, что и сам желает наконец-то посоревноваться со своим противником. По его словам, других достойных претендентов он не знает, а сражаться с кем-то, кто слабее или принадлежит к другой весовой категории, Нурмагомедов не считает должным."Скорее всего, Тони Фергюсон будет следующим, потому что нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться", – высказывался тогда российский спортсмен.