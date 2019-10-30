Однорукий российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов экс-чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.

Однорукий российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов экс-чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору."Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время", – написал в социальной сети Instagram Карапетян, который в 18 лет из-за тяжелой болезни лишился части левой руки.Посмотреть эту публикацию в InstagramКонор Макнагец vs Александр Карапетян