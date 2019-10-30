В установленные сроки платежи не поступили на счет компании, а клиент перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.В полицию поступило заявление от представителя лизинговой компании. Он сообщил, что неизвестный оформил с фирмой договор лизинга на автомобиль марки «Тойота» стоимостью более 4,5 миллионов рублей. Однако в установленные сроки платежи не поступили на счет компании, а клиент перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 48-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, оформив договор лизинга на автомобиль, продал его, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93