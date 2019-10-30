В основе очень многих из диет лежат различные блюда из овощей, в том числе и супы. Вроде эти блюда относятся к числу наиболее простых, которые вполне под силу приготовить и начинающим хозяйкам.

В основе очень многих из диет лежат различные блюда из овощей, в том числе и супы. Вроде эти блюда относятся к числу наиболее простых, которые вполне под силу приготовить и начинающим хозяйкам.

Однако малоизвестно, что их варкой необходимо заниматься буквально перед тем из приемов пищи, в который запланировано его есть. А для лучшей сохранности витаминов в ингредиентах необходимо подготавливать овощи максимально быстро и в соответствии с рецептом овощного диетического супа сразу закладывать их в кастрюлю.

Необходимо обязательно учитывать при подготовке всех овощей, что они разнятся по биохимическому составу и плотности. А именно данные факторы оказывают влияние на длительность их приготовления. В связи с этим при нарезке твердых овощей старайтесь делать более мелкие кусочки и старайтесь вначале опускать в кастрюлю именно их. К примеру, в первую очередь необходимо отварить до состояния полуготовности картошку, а лишь затем вбросить болгарский перец, капусту и иное.

Изучая в процессе подготовки меню для обеда простые и вкусные рецепты диетических супов, не оставляйте подготовленную уже часть овощей на столе, так как всего за 30 минут в них будет на 50% меньше полезных веществ. В частности это касается различных витаминов, входящих в том числе и в состав овощей.

Поэтому для избегания таких существенных потерь пищевой ценности блюда лучше заранее прочитать, какой суп для похудения отзывы рекомендуют приготовить и выписать сам его рецепт. А организованность рабочего места и четкая последовательность инструкции поможет сократить время всех подготовительных этапов. В частности:



Очистите и нарежьте ранее картофель, а затем оставьте его в ледяной воде. Если же ее еще и сменить 2-3 раза, то вы сможете избавиться и от содержащегося в нем крахмала, который является в супе источником углеводовю

Подготовленные заранее петрушку, брокколи, болгарский перец можно уберечь от потери витаминов, поместив их в немного подкисленную воду.



В период варки также теряется часть витаминов. Поэтому предпочтительнее готовить диетические супы при помощи мультиварки. При использовании ее можно сохранить максимально возможное количество полезных веществ. При ее же отсутствии необходимо лишь при крайней необходимости открывать крышку емкости, в которой готовите первое блюдо. Так хотя бы будет возможность минимизировать потерю находящихся в овощах витаминов и сохранить находящиеся в них полезные вещества по максимуму. Но все же при возникновении первой возможности стоит озаботиться приобретением столь полезного агрегата, как мультиварка.