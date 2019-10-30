Прежде чем устанавливать пластиковые окна в квартире или доме большинство людей задаются вопросом, от чего же зависит цена на окна?

Просматривая сайты оконных компаний, мы часто можем увидеть, что в каталогах указаны цены для «базовой комплектации», но на деле они могу меняться в зависимости от различных деталей. В данной статье вы сможете узнать, как устанавливаются цены на окна и как правильно выбрать качественные изделия из пластика.

Габариты пластикового окна. Наибольше на стоимость окна влияет его габариты. Перед тем как обратиться в оконную компанию вам потребуется знать размер вашего проема. Вам следует измерить высоту, начиная от верхнего откоса и заканчивая подоконником, а широту просвета нужно измерять с левой стороны откоса и до, противоположной. Записывать параметры требуется в миллиметрах, к примеру, 2500 на 1440 мм.

Нестандартный тип окна. Если в вашей квартире окна прямоугольной формы, не слишком большого размера то их можно назвать стандартными, цена пластикового изделия такого типа может быть рассчитана по не сложной формуле. Если же вам требуются рамы особенной формы – арочные, круговидные или подобные трапеции, в этом случае рассчитать стоимость можно только после измерения оконного проема и вычисления ветровых нагрузок. Соответственно такие окна имеют более высокую цену.

В зависимости от ширины оконного проема зависит количество ставней

Так же цены варьируются от видов открывания ставней. Они могут быть глухими (не открывающимися) и поворотными (открывающимися). Второй вариант соответственно стоит дороже. Впрочем, можно посмотреть окна в Коркино в нашем магазине. Мы предлагаем качественные окна по доступным ценам!

Многое зависит от оконного профиля – пластиковое основание, из которого производятся рамы и ставни. Существуют профиля разных производителей - REHAU, VEKA, KBE и др., каждый из которых имеет свою цену. Также обратите свое внимание на такие свойства, как углубленность монтажа, количество воздушных камер, теплоизоляция.

Стеклопакет – это светопрозрачный фрагмент окна. В основном разделяют модели с 2-мя или с 3-мя стеклами, может быть оборудованным энергосберегающим или ударопрочным стеклом.

От подоконников так же зависит цена окна, так как они зависят от размера оконного проема. Они бывают пластиковые и деревянные. Безусловно, деревянный подоконник имеет более высокую цену.

Вы можете заказать отделку откосов. В этом случае окно будет полностью завершено в день монтажа, но эта услуга в разы повысит стоимость самого окна.

В зависимости от типа дома цена тоже может меняться. Кирпичные дома имеют свои особенности, поэтому монтаж окна в таком доме будет стоить дороже.

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