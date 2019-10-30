Отравление в Ачирах: новых пострадавших не зафиксировано. В медучреждении остаются два жителя деревни, оба — в реанимации. По словам медиков, они по-прежнему в тяжелом состоянии, но небольшие улучшения все-таки есть. Об этом сообщает ГТРК Регион-Тюмень.

Отравление в Ачирах: новых пострадавших не зафиксировано. В медучреждении остаются два жителя деревни, оба — в реанимации. По словам медиков, они по-прежнему в тяжелом состоянии, но небольшие улучшения все-таки есть. Об этом сообщает ГТРК "Регион-Тюмень".Деревня Ачиры, расположенная в Тобольском районе области, попала в сводку новостей на прошлой неделе. Тогда с тяжелыми симптомами отравления и судорогами в Тюмень и Тобольск были доставлены десять человек. У пострадавших наблюдались признаки гаффской болезни. Как прокомментировали специалисты, это заболевание встречается у рыб и птиц и животных, съевших больную рыбу. У человека оно может привести к тяжелым последствиям, сказывающимся на работе печени и почек.Правда, у двоих госпитализированных диагноз так и не подтвердился. Шесть человек были выписаны домой 29 октября. Все пострадавшие ели рыбу, обитающую в местном водоеме. В данный момент эксперты изучают пробы воды и анализы рыбы, взятой специалистами из реки.