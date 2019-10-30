Российский нападающий, капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин, набравший в игре с Торонто Мейпл Лифс (4:3 ОТ) четыре очка, признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, набравший в игре с " Торонто Мейпл Лифс" (4:3 ОТ) четыре очка, признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Овечкин помог своей команде одержать волевую победу. Александр отдал две голевые передачи, затем в третьем периоде сравнял счет, переведя игру в овертайм, где забросил победную шайбу. Капитан "Вашингтона" вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.Второй звездой стал еще один российский хоккеист, форвард "Каролины" Андрей Свечников, забивший два гола в матче с "Калгари" (2:1). Одну из шайб 19-летнего нападающего болельщики уже называют "голом года". Андрей, находясь за воротами соперника, поднял шайбу на крюк и занес ее в ворота. Таких голов в истории НХЛ еще не было.Третьей звездой назван нападающий "Нэшвилла" Ник Бонино, оформивший хет-трик в противостоянии с "Чикаго" (3:0).