Александр Овечкин вышел в топ-20 лучших хоккеистов НХЛ.

Александр Овечкин вышел в топ-20 лучших хоккеистов НХЛ.Сейчас спортсмен играет в составе команды "Вашингтон Кэпиталз". Он является нападающим. В составе своей команды хоккеист вышел на 12-ю строчку по количеству забитых противникам голов.Как ФАН, рейтинг был составлен Национальной хоккейной лигой" (НХЛ). Топ является постоянным, и спортсмены часто сменяют друг-друга. Так ранее Овечкин размещался на 43 строчке. Подобный скачок можно объяснить только результативной игрой на хоккейной арене.К слову, во вторник столичный клуб, в составе которого Александр также выходит играть, в овертайме победил канадский "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 4:3 в пользу российской команды. Овечкин записал в свой актив две шайбы, после чего на его счету стало по меньшей мере 69 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.Стоит отметить, что по этому показателю он обогнал своего зарубежного коллегу -обладателя Кубка Стенли – 2002 канадского хоккеиста Люка Робитайла. Он выступает за клуб "Детройт Ред Уингз".18 Авг 2019 в 12:33 PDTНапомним, что за российского спортсмена довольно часто "болеет" его семья. Родные хоккеиста всячески поддерживают его вне зависимости, выиграл он игру или же наоборот проиграл. Так недавно на трибунах были замечены сын Овечкина Сергей и его супруга Анастасия Шубская.Тогдакоманда Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла со счетом 3:6. Тем не менее, Александру удалось забить шайбу, благодаря чему российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ.