Теперь мужчина интересует главный вопрос – вернуть ли ему назад деньги.

В Москве пенсионерка осудила у мужчины квартиру, которую сама ему и продала несколько лет назад.В 2013 году Лариса Гаврилова решила продать свою недвижимость. Квартиру купил Вячеслав Субботин за 15 миллионов рублей. Все это время он выплачивал ипотеку. Однако недавно новому владельцу пришла повестка в суд - пенсионерка решила расторгнуть договор купли-продажи. Оказалось, что женщина продала квартиру, не посоветовавшись супругом. Последний был категорически против.Отмечается, что Кузьминский суд встал на сторону пожилой пары и расторг договор. Теперь мужчина интересует главный вопрос – вернуть ли ему назад выплаченные миллионы, пишет telegram-канал Mash.