Между Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт незадолго: солдат отказался выполнить задание ротного, и тогда сослуживцы решили его заставить это сделать. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного, — сообщил источник. Шамсутдинов убил 8 человек.

Между солдатом Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт незадолго до того, как он их расстрелял.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Шамсутдинов отказался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Тогда сослуживцы решили его заставить это сделать."Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного", — сообщил источник.По его словам, раскаяния Шамсутдинов не испытывает.Трагедия произошла 25 октября в воинской части, которая находится в закрытом городе Горный Забайкальского края. Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое, их жизнь вне опасности.По данному факту возбудили уголовное дело. Шамсутдинов был заключен под стражу.Знакомые и друзья Шамсутдинова говорят, что он был неконфликтным, веселым и заботливым. Они считают, что над солдатом могли издеваться в части. В Минобороны заявили, что убийство могло произойти на почве нервного срыва.