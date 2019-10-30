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<a href="https://33live.ru/novosti/30-10-2019-peredachi-panarina-i-buchnevicha-pomogli-rejndzhers-obygrat-tampu.html" target="_blank">Передачи Панарина и Бучневича помогли Рейнджерс обыграть Тампу</a> - Клуб Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс добился волевой победы в домашнем матче против Тампы-Бэй Лайтнинг. Проходившая на Мэдисон Сквер Гарден встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.