Москва погрузилась в предзимье - в городе идет мокрый снег. А в западной части Подмосковья высота снежного покрова уже составила 1-2 сантиметра.

Москва погрузилась в предзимье — в городе идет мокрый снег. А в западной части Подмосковья высота снежного покрова уже составила 1-2 сантиметра."Снег идет и в Москве, он будет идти до вечера. Я думаю, что никаких сугробов не образуется, потому что в черте города, особенно в центре, снег, конечно же, не ляжет, здесь свой микроклимат", — рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.А вот жители Московской области, по мнению специалиста, вполне могут рассчитывать на небольшой снежный покров высотой до 5 сантиметров.Температура воздуха сегодня днем в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на 31 октября столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, а по области и до минус 8 градусов.К выходным морозы отступят и выпавший снег растает.