Мириться с Западом белорусский лидер Александр Лукашенко решил за счет дружбы с Россией. Русский язык в республике используется все меньше, а местные националисты поднимают головы под чутким присмотром западных структур, предупреждают эксперты.

Мириться с Западом белорусский лидер Александр Лукашенко решил за счет дружбы с Россией. Русский язык в республике используется все меньше, а местные националисты поднимают головы под чутким присмотром западных структур, предупреждают эксперты.Последний год Лукашенко развил необычайную активность наЗападном направлении. Чем труднее шли дела с восточным соседом, тем чаще вМинске можно было наблюдать посланником США и Евросоюза.Чтобы примириться с Западом, Батька начал политику белорусизации:русского языка в республике все меньше, повсеместно насаждается местная мова, азападные структуры чувствуют себя в республике как дома. О ситуации в странепишет телеграм-канал "Бульба престолов".По мнению авторов, увеличение числа прозападныхнационалистов выгодно Лукашенко. Сторонникам белорусизации в республике данзеленый свет, считают эксперты. "При таком раскладе никакой интеграции небудет в принципе", – утверждает "Бульба престолов".Запад умело манипулирует желающего помириться Лукашенко.Когда белорусский лидер упирается, националисты активизируются и возмущаютсяполитикой президента, пишут авторы."Тогда Лукашенко "одумывается", форсирует белорусизацию,начинает обострять отношения с Россией. Запад дает пряник – националистывозвращаются в подконтрольное состояние и хвалят Лукашенко", – отмечает"Бульба престолов".За все годы пребывания у власти он не стеснялсярезких заявлений в адрес Запада. Но последнее время его риторика сильноизменилась. Теперь "последний диктатор Европы", как называли белорусского лидера в США и Европе несколько лет назад, призывает дружить с Западом, идаже НАТО для него больше не враг, а партнер, с которым нужно строитьдобрососедские отношения."Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на нихсмотреть как на врагов", – сказал на совещании по сотрудничествус европейскими государствами в марте этого года.