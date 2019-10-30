Мириться с Западом белорусский лидер Александр Лукашенко решил за счет дружбы с Россией. Русский язык в республике используется все меньше, а местные националисты поднимают головы под чутким присмотром западных структур, предупреждают эксперты.
Мириться с Западом белорусский лидер Александр Лукашенко решил за счет дружбы с Россией. Русский язык в республике используется все меньше, а местные националисты поднимают головы под чутким присмотром западных структур, предупреждают эксперты.
Последний год Лукашенко развил необычайную активность на
Западном направлении. Чем труднее шли дела с восточным соседом, тем чаще в
Минске можно было наблюдать посланником США и Евросоюза.
Чтобы примириться с Западом, Батька начал политику белорусизации:
русского языка в республике все меньше, повсеместно насаждается местная мова, а
западные структуры чувствуют себя в республике как дома. О ситуации в стране
пишет телеграм-канал "Бульба престолов".
По мнению авторов, увеличение числа прозападных
националистов выгодно Лукашенко. Сторонникам белорусизации в республике дан
зеленый свет, считают эксперты. "При таком раскладе никакой интеграции не
будет в принципе", – утверждает "Бульба престолов".
Запад умело манипулирует желающего помириться Лукашенко.
Когда белорусский лидер упирается, националисты активизируются и возмущаются
политикой президента, пишут авторы.
"Тогда Лукашенко "одумывается", форсирует белорусизацию,
начинает обострять отношения с Россией. Запад дает пряник – националисты
возвращаются в подконтрольное состояние и хвалят Лукашенко", – отмечает
"Бульба престолов".
За все годы пребывания у власти он не стеснялся
резких заявлений в адрес Запада. Но последнее время его риторика сильно
изменилась. Теперь "последний диктатор Европы", как называли белорусского лидера в США и Европе несколько лет назад, призывает дружить с Западом, и
даже НАТО для него больше не враг, а партнер, с которым нужно строить
добрососедские отношения.
"Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них
смотреть как на врагов", – сказал на совещании по сотрудничеству
с европейскими государствами в марте этого года.