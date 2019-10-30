В Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП с участием подростков. Молодой человек, не имея водительского удостоверения, взял свою подругу покататься на мопеде и не справился с ..

В Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП с участием подростков. Молодой человек, не имея водительского удостоверения, взял свою подругу покататься на мопеде и не справился с управлением.Как передает, авария произошла напротив дома №14 на улице Комарова в селе Пугачево.Травмы получила 16-летняя девушка. Оказалось, что на пострадавший на момент происшествия не было мотошлема.