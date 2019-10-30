В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве для сотрудников столичной полиции прочитали лекцию о работе силовых структур в годы Великой Отечественной войны...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве для сотрудников столичной полиции прочитали лекцию о работе силовых структур в годы Великой Отечественной войны.На мероприятии присутствовали слушатели центров профессиональной подготовки Главка, а также курсанты Колледжа полиции и Юридического колледжа.2 ноября 1944 года московская милиция была награждена орденом боевого Красного Знамени. За какие боевые подвиги были награждены московские милиционеры, подробно рассказали присутствующим в фильме «75 лет ордену Красного знамени», который и ознаменовал открытие мероприятия.Перед участниками выступил методист по научно-просветительской деятельности 1-й категории Государственного музея обороны Москвы Кирилл Дряннов. В своем выступлении он рассказал о задачах, стоявших перед сотрудниками, в том числе и милиции, в годы войны 1941-1945 годов. Лектор привел много исторических фактов, с которых не так давно сняли гриф секретности, например, о московском подполье НКВД и домах, где размещались дистанционные пункты управления.«Мы всегда должны помнить тех сотрудников, которые отдали жизни за наше будущее, которые выполнили свой долг и защитили Отечество. Очень важно помнить свое прошлое, прошлое своей структуры, потому что пока мы помним наше прошлое, у нас есть будущее», – отметил Кирилл Дряннов, подводя итог встречи.Занятие для сотрудников столичной полиции проходило в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве