Злоумышленники вскрыли дверь подвального помещения, обнаружили строительные инструменты, принадлежащие организации, похитили их, после чего продали...
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы задержали двоих подозреваемых в совершении краж имущества организации.
В полицию поступило заявление от генерального директора одной из организации. Мужчина сообщил, что из подвального помещения дома неизвестные похитили строительные инструменты, принадлежащие компании. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 23 и 29 лет. Установлено, что злоумышленники вскрыли дверь подвального помещения, обнаружили строительные инструменты, принадлежащие организации, похитили их, после чего продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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