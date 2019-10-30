Злоумышленники вскрыли дверь подвального помещения, обнаружили строительные инструменты, принадлежащие организации, похитили их, после чего продали...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы задержали двоих подозреваемых в совершении краж имущества организации.В полицию поступило заявление от генерального директора одной из организации. Мужчина сообщил, что из подвального помещения дома неизвестные похитили строительные инструменты, принадлежащие компании. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 23 и 29 лет. Установлено, что злоумышленники вскрыли дверь подвального помещения, обнаружили строительные инструменты, принадлежащие организации, похитили их, после чего продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18