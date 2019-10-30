Фильм Текст с Кристиной Асмус и Александром Петровым в главных ролях вышел неделю назад. Но он до сих пор остается самым обсуждаемой работой за последнее время.

Фильм "Текст" с Кристиной Асмус и Александром Петровым в главных ролях вышел неделю назад. Но он до сих пор остается самым обсуждаемой работой за последнее время.Стало известно, что картина провалилась в прокате. Она собрала всего 92 миллиона рублей.И это с учетом того, что у этого скандального фильма было самое большое количество сеансов по сравнению с другими новинками кино. Тем не менее, средняя посещаемость при этом составила 16 человек на одном показе. Даже эротические сцены с полностью обнаженной Асмус не смотивировали людей на посещение кинотеатра.Примечательно, что большинство отзывов о работе Клима Шипенко положительные. По мнению тех, кто посмотрел премьеру, "Текст" – это не только история про телефон и прерванную жизнь, но и настоящий слепок нашего сегодняшнего общества. Социальная драма, в которой многое представлено, как есть, без чернухи и без прикрас.28 Окт 2019 в 5:51 PDT"Наряду с этим, фильм, пусть и в куда меньшей степени, чем книга, задает вопросы и о том, как же нужно жить: идти по головам, сжирая более слабых или же, прежде всего, оставаться человеком?! Ну и, безусловно, кульминация и мощнейший финал картины заставляют отзываться о "Тексте" только наилучшими эпитетами", – заявил кинозритель.