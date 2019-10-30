Вторая половина - на остальные 73 региона.

Половина введенного в России жилья пришлась на двенадцать регионов, следует из отчета Росстата по итогам девяти месяцев.Лидером по объемам строительства жилья стала Московская область. Здесь было введено 5,8 млн кв м, это почти 12% от общего объема. На втором месте – Москва с долей 7,4% и 3,6 млн кв м построенного жилья, третье место у Краснодарского края (2,9 млн кв м и 5,9%)В лидерах также Ростовская область (1,8 млн квм) – 3,7%, Татарстан (1,7 млн кв м) – 3,6%, Ленинградская область (1,6 млн кв м) – 3,4%, Башкирия (1,5 млн кв м) – 3,2%, Свердловская область (1,1 млн кв м) – 2,4%, Воронежская область (1,1 млн кв м) – 2,3%, Санкт-Петербург – 2,2% (1,07 млн кв м), Новосибирская область (1,02 млн кв м)– 2,1% и Нижегородская область (967 тыс кв м – 2%)."В указанных субъектах Российской Федерации построена половина общей площади жилья, введенной в России", - отметили в Росстате.В целом за первые девять месяцев года в России ввели в эксплуатацию 48,6 млн квадратов жилья, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом жилых домов, построенных на садовых участках, общий объем ввода составил 48,9 млн квадартов.