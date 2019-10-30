Украинский Пятый канал, принадлежащий бывшему президенту Петру Порошенко, никогда не стеснялся давать слово антироссийски настроенным радикалам. Недавнее выступление одного из приглашенных спикеров повергло общественность в шок.
Украинский "Пятый канал", принадлежащий бывшему президенту Петру Порошенко, никогда не стеснялся давать слово антироссийски настроенным радикалам. Недавнее выступление одного из приглашенных спикеров повергло общественность в шок.
Возмущение украинцев вызвало выступление журналиста Остапа
Дроздова. В эфире принадлежащего Порошенко телеканала он сравнил жителей
Донецкой и Луганской республик с "животными" и призвал лишить их
гражданства.
Теперь журналист может поплатиться за свои слова. Депутат
Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин
обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Парламентарий
потребовал проверить телеканал Порошенко.
Депутат напомнил, что ранее Нацсовет намеревался закрыть
оппозиционный телеканала NewsOne, потому как гости одной из телепередач называл
украинских националистов фашистами и резко критиковали повышение платы за
услуги ЖКХ. Чиновники усмотрели в этом "разжигание вражды", отметил
Волошин.
"Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, но
полюбившегося и новой власти, хоть немного желания придерживаться закона", —
написал депутат на своей странице в "Фейсбук".
Лучше блатной Зеленский, чем бухой Порошенко. Точка.
— Patriotoff������������ (@PatriotoffUA)
Влияние после поражения на президентских
выборах сильно упала, но он по-прежнему остается одной из главных медийных
персон страны. Впрочем, все чаще имя бывшего главы государства мелькает в
репортажах и статьях из-за возбужденных против него уголовных дел.
Один за другим покидают соратники.На днях стало известно, что Украину планирует покинуть экс-депутат Верховной рады Александр Грановский – один из главных единомышленников бывшего президента.