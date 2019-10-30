Украинский Пятый канал, принадлежащий бывшему президенту Петру Порошенко, никогда не стеснялся давать слово антироссийски настроенным радикалам. Недавнее выступление одного из приглашенных спикеров повергло общественность в шок.

Украинский "Пятый канал", принадлежащий бывшему президенту Петру Порошенко, никогда не стеснялся давать слово антироссийски настроенным радикалам. Недавнее выступление одного из приглашенных спикеров повергло общественность в шок.Возмущение украинцев вызвало выступление журналиста ОстапаДроздова. В эфире принадлежащего Порошенко телеканала он сравнил жителейДонецкой и Луганской республик с "животными" и призвал лишить ихгражданства.Теперь журналист может поплатиться за свои слова. ДепутатВерховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошинобратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Парламентарийпотребовал проверить телеканал Порошенко.Депутат напомнил, что ранее Нацсовет намеревался закрытьоппозиционный телеканала NewsOne, потому как гости одной из телепередач называлукраинских националистов фашистами и резко критиковали повышение платы зауслуги ЖКХ. Чиновники усмотрели в этом "разжигание вражды", отметилВолошин."Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, нополюбившегося и новой власти, хоть немного желания придерживаться закона", —написал депутат на своей странице в "Фейсбук".Лучше блатной Зеленский, чем бухой Порошенко. Точка.— Patriotoff������������ (@PatriotoffUA)Влияние после поражения на президентскихвыборах сильно упала, но он по-прежнему остается одной из главных медийныхперсон страны. Впрочем, все чаще имя бывшего главы государства мелькает врепортажах и статьях из-за возбужденных против него уголовных дел.Один за другим покидают соратники.На днях стало известно, что Украину планирует покинуть экс-депутат Верховной рады Александр Грановский – один из главных единомышленников бывшего президента.