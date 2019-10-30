В в деревне Лисенки под Серпуховом двое мужчин в возрасте 42 и 44 лет украли квадроцикл с инструментами из гаража. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Как отмечается , ..

в деревне Лисенки под Серпуховом двое мужчин в возрасте 42 и 44 лет украли квадроцикл с инструментами из гаража. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.Как отмечается , подозреваемых задержали по месту проживания. Во время обыска их гаражей были найдены три квадроцикла, инструменты, навигаторы. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили 700 патронов.