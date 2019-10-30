Посольство Израиля в России на время прекратило свою работу. Об этом представители ведомства сообщили в Фейсбуке. Причиной приостановки стало решение Министерства финансов Израиля ..

Посольство Израиля в России на время прекратило свою работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбуке".Причиной приостановки стало решение Министерства финансов Израиля сократить расходы на содержание дипломатов. До разрешения финансового спора посольство не будет предоставлять услуги посетителям. Как уточняет , аналогичные забастовки прошли во всех остальных странах мира.