Полина Гагарина недавно
призналась, что вот уже несколько недель ужасно себя чувствует и не может
выходить на сцену. По причине недомогания певицы было отменено выступление в
Екатеринбурге, а за кулисами шоу Голос врачи даже ставили ей
капельницу. В чем причина странной болезни звезды, которая длится уже второй
месяц, не понимает никто. Сама Полина считает, что ее могли сглазить.
Полина Гагарина недавно
призналась, что вот уже несколько недель ужасно себя чувствует и не может
выходить на сцену. По причине недомогания певицы было отменено выступление в
Екатеринбурге, а за кулисами шоу "Голос" врачи даже ставили ей
капельницу. В чем причина странной болезни звезды, которая длится уже второй
месяц, не понимает никто. Сама Полина считает, что ее могли сглазить.
"Не припомню, чтобы я болела с
такой периодичностью"... – поделилась она мыслями с подписчиками, а потом
спросила: "Верите ли вы в сглаз или все это ерунда?".
Помочь Гагариной вызвалась
. Она уверена, что Полина
сглазила себя сама.
"В эзотерике есть такое понятие
как самосглаз, – говорит Фалькао. – Он
вызван в первую очередь страхами, предчувствием чего-то плохого, ожиданием
позора. Когда мы напуганы и чувствуем себя беззащитными, энергетика страдает,
начинаются болезни, потеря сил, нервозность... Мы как бы сами открываем двери
разным проблемам.
Ситуация с Полиной вполне могла быть
спровоцирована недавним скандалом, когда Ольга Кормухина обвинила ее в краже аранжировки на песню Виктора Цоя "Кукушка" и подала в суд.
Своими переживаниями и страхами Гагарина могла притянуть неприятности,
сама того не подозревая".
28 Окт 2019 в 9:32 PDT
Астропсихолог рассказала, что
избавиться от самозглаза помогут позитивные аффирмации "Я сильная,
я здоровая, я смогу со всем справиться!", а также набор действий для
усиления внутренней энергии. Среди них занятия боксом, игры с собакой, картинг,
занятия активным сексом, эротические танцы, ношение красного нижнего белья, а
также разведение костров.
Но самое главное, что требуется сейчас Полине -
непоколебимая вера в свои силы и смелость взглянуть проблемам в глаза. Как
только певица найдет в себе силы откровенно поговорить с Кормухиной,
недомогание отступит.