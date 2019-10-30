Полина Гагарина недавно призналась, что вот уже несколько недель ужасно себя чувствует и не может выходить на сцену. По причине недомогания певицы было отменено выступление в Екатеринбурге, а за кулисами шоу Голос врачи даже ставили ей капельницу. В чем причина странной болезни звезды, которая длится уже второй месяц, не понимает никто. Сама Полина считает, что ее могли сглазить.

Полина Гагарина недавнопризналась, что вот уже несколько недель ужасно себя чувствует и не можетвыходить на сцену. По причине недомогания певицы было отменено выступление вЕкатеринбурге, а за кулисами шоу "Голос" врачи даже ставили ейкапельницу. В чем причина странной болезни звезды, которая длится уже второймесяц, не понимает никто. Сама Полина считает, что ее могли сглазить."Не припомню, чтобы я болела стакой периодичностью"... – поделилась она мыслями с подписчиками, а потомспросила: "Верите ли вы в сглаз или все это ерунда?".Помочь Гагариной вызвалась. Она уверена, что Полинасглазила себя сама."В эзотерике есть такое понятиекак самосглаз, – говорит Фалькао. – Онвызван в первую очередь страхами, предчувствием чего-то плохого, ожиданиемпозора. Когда мы напуганы и чувствуем себя беззащитными, энергетика страдает,начинаются болезни, потеря сил, нервозность... Мы как бы сами открываем двериразным проблемам.Ситуация с Полиной вполне могла бытьспровоцирована недавним скандалом, когда Ольга Кормухина обвинила ее в краже аранжировки на песню Виктора Цоя "Кукушка" и подала в суд.Своими переживаниями и страхами Гагарина могла притянуть неприятности,сама того не подозревая".28 Окт 2019 в 9:32 PDTАстропсихолог рассказала, чтоизбавиться от самозглаза помогут позитивные аффирмации "Я сильная,я здоровая, я смогу со всем справиться!", а также набор действий дляусиления внутренней энергии. Среди них занятия боксом, игры с собакой, картинг,занятия активным сексом, эротические танцы, ношение красного нижнего белья, атакже разведение костров.Но самое главное, что требуется сейчас Полине -непоколебимая вера в свои силы и смелость взглянуть проблемам в глаза. Кактолько певица найдет в себе силы откровенно поговорить с Кормухиной,недомогание отступит.