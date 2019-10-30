Александровские огнеборцы спасли человека из горящей квартиры в доме на улице Терешковой.

Александровские огнеборцы спасли человека из горящей квартиры в доме на улице Терешковой. Сообщение о пожаре поступило в 19.15 25 октября. Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства. Сообщили в пресс-службе МЧС.Пожар возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже и там находился человек. Начальник караула Константин Лебедев направил все силы прибывших пожарно-спасательных подразделений на спасение человека и тушение пожара. Попав внутрь квартиры, пожарные в составе звена газодымозащитной службы спасли человека, а затем оперативно ликвидировали пожар.