В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали пожилого мужчину, подозреваемого в избиении молодого человека. В настоящее время правоохранители ..

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали пожилого мужчину, подозреваемого в избиении молодого человека. В настоящее время правоохранители избирают меру пресечения в отношении пенсионера.По предварительным данным, во вторник, 29 октября, между двумя мужчинами возник конфликт из-за места в трамвае. В результате пенсионер ударил молодого человека рукой по голове. Пострадавший обратился за помощью к медикам, сообщает