Пообещав покончить с войной в Донбассе, президент Владимир Зеленский оказался в заложниках у Кремля. С таким заявлением выступил украинский журналист Роман Цымбалюк, ранее отмечавшийся провокационными вопросами на пресс-конференциях с Владимиром Путиным.

Пообещав покончить с войной в Донбассе, президент Владимир Зеленский оказался в заложниках у Кремля. С таким заявлением выступил украинский журналист Роман Цымбалюк, ранее отмечавшийся провокационными вопросами на пресс-конференциях с Владимиром Путиным.Ключ от решения проблемы Донбасса находится в Кремле,считает Цымбалюк. В своем видеоблоге на "Ютуб" он обвинил Россию в"агрессии" против Украины и заявил, что решение об окончании войныможет принять только Владимир Путин.Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленскимпопало в заложники к Кремлю, считает журналист. По его мнению, нет гарантии,что после отвода войск в Золотом и Петровском боевые действия не продолжатся."Здесь на все воля президента Российской Федерации". – сказал Цымбалюк.Накануне Киев с опозданием в несколько недель отвелподразделения украинских вооруженных сил от позиций в районе города Золотое наЛуганщине. То же самое сделали отряды ЛНР. Долгожданный развод войск произошелпосле визита на передовую и его общения с бойцами националистическихбатальонов, отказавшихся покидать позиции.Несмотря на рапорты Киева об отводе войск, радикалы осталисьв Золотом. Правда, без оружия. Но эксперты считают: в случае чего добыть егонационалистам не составит труда.Цитаты великихЯ не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота. У.ЧерчилльНе спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее. Д.КеннедиЯ президент, а не лох какой-то. В.Зеленский— Серый Кардинал (@slevo4kin)Сообщения об успешном отводе войск со стороны Украины несоответствуют действительности, заявил бывший депутат Верховной рады СпиридонКилинкаров. По мнению экс-парламентария, имитируетвыполнение договоренностей и пытается обмануть Кремль. Таким образом украинскийлидер хочет добиться от российского руководства согласия на проведение саммитав нормандском формате, уверен политик.