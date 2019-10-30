Пообещав покончить с войной в Донбассе, президент Владимир Зеленский оказался в заложниках у Кремля. С таким заявлением выступил украинский журналист Роман Цымбалюк, ранее отмечавшийся провокационными вопросами на пресс-конференциях с Владимиром Путиным.
Пообещав покончить с войной в Донбассе, президент Владимир Зеленский оказался в заложниках у Кремля. С таким заявлением выступил украинский журналист Роман Цымбалюк, ранее отмечавшийся провокационными вопросами на пресс-конференциях с Владимиром Путиным.
Ключ от решения проблемы Донбасса находится в Кремле,
считает Цымбалюк. В своем видеоблоге на "Ютуб" он обвинил Россию в
"агрессии" против Украины и заявил, что решение об окончании войны
может принять только Владимир Путин.
Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским
попало в заложники к Кремлю, считает журналист. По его мнению, нет гарантии,
что после отвода войск в Золотом и Петровском боевые действия не продолжатся.
"Здесь на все воля президента Российской Федерации". – сказал Цымбалюк.
Накануне Киев с опозданием в несколько недель отвел
подразделения украинских вооруженных сил от позиций в районе города Золотое на
Луганщине. То же самое сделали отряды ЛНР. Долгожданный развод войск произошел
после визита на передовую и его общения с бойцами националистических
батальонов, отказавшихся покидать позиции.
Несмотря на рапорты Киева об отводе войск, радикалы остались
в Золотом. Правда, без оружия. Но эксперты считают: в случае чего добыть его
националистам не составит труда.
Цитаты великих
Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота. У.Черчилль
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее. Д.Кеннеди
Я президент, а не лох какой-то. В.Зеленский
— Серый Кардинал (@slevo4kin)
Сообщения об успешном отводе войск со стороны Украины не
соответствуют действительности, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон
Килинкаров. По мнению экс-парламентария, имитирует
выполнение договоренностей и пытается обмануть Кремль. Таким образом украинский
лидер хочет добиться от российского руководства согласия на проведение саммита
в нормандском формате, уверен политик.