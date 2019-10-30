Музыкальный продюсер понимает своего
коллегу и основателя лейбла Malfa Максима Фадеева. По словам Иосифа Пригожина,
работать с людьми, которые почувствовали себя звездами, крайне сложно.
Музыкальный продюсер понимает своего
коллегу и основателя лейбла Malfa Максима Фадеева. По словам Иосифа Пригожина,
работать с людьми, которые почувствовали себя звездами, крайне сложно.
Беседуя с журналистами, Пригожин заявил,
что работает только со своей женой – певицей Валерией. Иосиф не хочет продвигать
никого кроме нее, потому что как только сегодняшние артисты становятся
знаменитыми, с ними приходится знакомиться заново.
Продюсер добавил, что признание лишает
многих самоконтроля. "Им бы всем брать уроки у нашего президента, как он себя
ведет", – рассудила знаменитость
Иосиф Пригожин пояснил, что прекрасно
понимает Максима Фадеева, который разогнал своих подопечных. Он, как считает супруг
певицы Валерии, просто устал доказывать и убеждать артистов, объясняя ценность
продюсера.
"Куда артиста не целуй – кругом жопа", – высказалась
знаменитость.
Пригожин не стал отрицать, что Фадеев
выдающийся музыкант, однако добавил, что у Максима, как и у многих в их
профессии, очень тяжелый характер. Иосиф не исключил, что некоторые певцы могут
держать обиду на основателя лейбла Malfa.
После сказал, что сейчас артисту
в России
крайне сложно заниматься собственным
продюсированием. Успешно с этой задачей справляется только один певец – Филипп Киркоров. Об этом сообщает .
Напомним, сегодня, 30 октября, заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего продюсерского
центра. Права на песни теперь уже бывшие участники лейбла Malfa получат от него
безвозмездно, за исключением двух человек, с которыми идут судебные
разбирательства.