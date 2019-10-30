Музыкальный продюсер понимает своего коллегу и основателя лейбла Malfa Максима Фадеева. По словам Иосифа Пригожина, работать с людьми, которые почувствовали себя звездами, крайне сложно.

Музыкальный продюсер понимает своегоколлегу и основателя лейбла Malfa Максима Фадеева. По словам Иосифа Пригожина,работать с людьми, которые почувствовали себя звездами, крайне сложно.Беседуя с журналистами, Пригожин заявил,что работает только со своей женой – певицей Валерией. Иосиф не хочет продвигатьникого кроме нее, потому что как только сегодняшние артисты становятсязнаменитыми, с ними приходится знакомиться заново.Продюсер добавил, что признание лишаетмногих самоконтроля. "Им бы всем брать уроки у нашего президента, как он себяведет", – рассудила знаменитостьИосиф Пригожин пояснил, что прекраснопонимает Максима Фадеева, который разогнал своих подопечных. Он, как считает супругпевицы Валерии, просто устал доказывать и убеждать артистов, объясняя ценностьпродюсера."Куда артиста не целуй – кругом жопа", – высказаласьзнаменитость.Пригожин не стал отрицать, что Фадееввыдающийся музыкант, однако добавил, что у Максима, как и у многих в ихпрофессии, очень тяжелый характер. Иосиф не исключил, что некоторые певцы могутдержать обиду на основателя лейбла Malfa.После сказал, что сейчас артистув Россиикрайне сложно заниматься собственнымпродюсированием. Успешно с этой задачей справляется только один певец – Филипп Киркоров. Об этом сообщает .Напомним, сегодня, 30 октября, заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего продюсерскогоцентра. Права на песни теперь уже бывшие участники лейбла Malfa получат от негобезвозмездно, за исключением двух человек, с которыми идут судебныеразбирательства.