Бывший телеведущий львовского канала Zik Остап Дроздов резко высказался о жителях Донбасса. Он назвал их животными в эфире украинского Пятого канала.

Бывший телеведущий львовского канала Zik Остап Дроздов резко высказался о жителях Донбасса. Он назвал их животными в эфире украинского "Пятого канала".В рамках телепередачи мужчина заявил, что ранее с пониманием и сочувствием относился к жителям ЛНР и ДНР. Напомним, что раньше вся общественность гудела от происходящих там обстрелов. Дроздов отметил, что ранее пытался относиться к ситуации без негатива, однако сейчас поменял свою точку зрения."Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на „и“ расставил ", – слова бывшего телеведущего телеканал "360".Он также озвучил мнение, что жителей территория Донецкого бассейна нужно лишать украинского гражданства. По его словам, у них уже изменилось гражданское сознание в худшую сторону, и Дроздов считает, что это худшее сознание в стране. Он рассказал, что это якобы из-за того, что в ЛНР и ДНР слушают определенного рода контент -Russia Today и Скабееву (Ольгу – ведущую "60 минут" – прим.ред.).Впрочем, нашлись и те, кто решил поставить самоуверенного ведущего на место. Журналистка донецкого происхождения Олеся Медведева уже вознамерилась подать в суд на наглеца. Ее до глубины возмутили высказывания о своих соотечественниках. Она говорит о сложившейся ситуации так: "Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса".