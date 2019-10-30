Примадонна публично призналась в любви к супругу. Алла Пугачева написала Максиму Галкину несколько теплых слов.

Примадонна публично призналась в любви к супругу.Алла Пугачева написала Максиму Галкину несколько теплых слов.В личном "Инстаграм" знаменитостьопубликовала свежее фото. В кадре Алла Пугачева предстала с красной помадой и ярконакрашенными глазами. Звезда облачена в серый пиджак в полоску. Она сидит на фонеплетеной мебели."Я люблю тебя, как любят в жизни раз…" – написала70-летняя Алла Пугачева ниже.Подписчики не сразу поняли,к кому обращается Примадонна. Некоторые посчитали, что знаменитость обращаетсяко всем поклонникам. Кто-то вспомнил о бывшем муже Аллы Борисовны ФилиппеКиркорове.Между тем 43-летний муж артистки юмористМаксим Галкин решил, что послание предназначается ему. "Понял! И я…" – отметил он в комментариях.Интересно, что среди поклонников АллыПугачевой была замечена балерина Анастасия Волочкова. "И мы вас все любим!" – написала прославленнаятанцовщица.29 Окт 2019 в 12:19 PDTПримадонна не скрывает,что ей хорошо рядом с молодым супругом. В одном из интервью Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин лучший из ее супругов. Артистка замужем в пятый раз."Я ведь впервые почувствовала себясчастливой в браке. Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У менямужья-то какие были. Один директор, другой вообще… Ну, с Филей все понятно. СФилей надо было. А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, счувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло. Это ж сколькомужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его", –говорила .