Примадонна публично призналась в любви к супругу.
Алла Пугачева написала Максиму Галкину несколько теплых слов.
Примадонна публично призналась в любви к супругу.
Алла Пугачева написала Максиму Галкину несколько теплых слов.
В личном "Инстаграм" знаменитость
опубликовала свежее фото. В кадре Алла Пугачева предстала с красной помадой и ярко
накрашенными глазами. Звезда облачена в серый пиджак в полоску. Она сидит на фоне
плетеной мебели.
"Я люблю тебя, как любят в жизни раз…" – написала
70-летняя Алла Пугачева ниже.
Подписчики не сразу поняли,
к кому обращается Примадонна. Некоторые посчитали, что знаменитость обращается
ко всем поклонникам. Кто-то вспомнил о бывшем муже Аллы Борисовны Филиппе
Киркорове.
Между тем 43-летний муж артистки юморист
Максим Галкин решил, что послание предназначается ему. "Понял! И я…" – отметил он в комментариях.
Интересно, что среди поклонников Аллы
Пугачевой была замечена балерина Анастасия Волочкова. "И мы вас все любим!" – написала прославленная
танцовщица.
29 Окт 2019 в 12:19 PDT
Примадонна не скрывает,
что ей хорошо рядом с молодым супругом. В одном из интервью Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин лучший из ее супругов. Артистка замужем в пятый раз.
"Я ведь впервые почувствовала себя
счастливой в браке. Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У меня
мужья-то какие были. Один директор, другой вообще… Ну, с Филей все понятно. С
Филей надо было. А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, с
чувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло. Это ж сколько
мужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его", –
говорила .