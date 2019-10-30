Врачами изучено порядка 120 кожных заболеваний, каждое из которых имеет свои уникальные признаки. В зависимости от воздействия все болезни длятся на две группы: вызванные внешними факторами и внутренними.

Врачами изучено порядка 120 кожных заболеваний, каждое из которых имеет свои уникальные признаки. В зависимости от воздействия все болезни длятся на две группы: вызванные внешними факторами и внутренними. К внешним относится воздействие химических веществ, солнечного света, паразиты. Внутренние связаны со стрессами, резкими гормональными колебаниями, сбои в обмене веществ, дисбактериоз.

Кожные недуги могут появляться вследствие инфекции, вызванной микробами. К ним относятся импетиго, кандидозы, пиодермия. Вызывают заболевания кожи также и грибки. Существует много их разновидностей: лишай, эритразма, микроспория и другие. Вирусы влекут возникновение хронического течения болезни. Гнойные и гнойничковые заболевания отличаются интенсивностью. При первом варианте появляются участки с большим объемом гноя внутри, во втором случае гнойничков много, но они небольшие. Аллергия также влечет изменения на коже. К примеру, крапивница вызывается аллергеном и проявляется в виде красных пятен. Самыми распространенными видами заболеваний является герпес, акне и крапивница.

Есть и иные разновидности заболеваний кожи, определить которые может только врач. К примеру, не самой распространенной, но одной из самых серьезных является красная волчанка. При возникновении малейших симптомов, ответ на вопрос, красная волчанка - что это за болезнь, лучше искать у врача. До сих пор ученые не сошлись в том, чем вызывается это заболевание. Есть данные о том, что оно может быть генетическим и сопровождаться повышенным содержанием некоторых гормонов или вызываться одной из разновидностей вируса герпеса.

Но в любом случае красная волчанка – заболевание аутоиммунное, то есть влекущее серьезные изменения в работе иммунной системы. Симптомы могут быть различны. Обычно это высыпания на коже лица, плеч, груди. Они имеют форму бабочки и окрашены в красный цвет. Параллельно могут воспаляться суставы, как крупные, так и мелкие, доставляя значительное неудобство. На слизистых оболочках могут появляться язвочки. Изменения происходят и в дыхательной системе: появляется воспаление, которое может перейти на легкие. Диагностикой этого заболевания должен заниматься только врач. Лечат волчанку обычно стероидными противовоспалительными препаратами, совмещая их с мазями, используемыми для лечения эритемы.

Другим известным кожным заболеванием является дисгидроз. Он связан с повышенным потоотделением на руках. Заболевание не заразное, другим людям не передается, возникает чаще всего у аллергиков. Основная проблема возникает из-за повреждения пузырьков. Внешний вид заболевания неприятен, дисгидроз на фото выглядит как скопление пузырьков между пальцами рук. Для лечения назначают местные и общие лекарства. Однако болезнь с первого раза может не уйти и возникнуть рецидив. Тогда больного ставят на учет в диспансер.

Для профилактики возникновения кожных заболеваний важно соблюдать правила гигиену. Не стоит пренебрегать кожными заболеваниями, некоторые из них могут быть очень опасны. Крапивница, к примеру, может привести к смерти. Даже если заболевание не опасно, его нужно лечить, поскольку оно может прогрессировать и привести к неприятным последствиям, в том числе, эстетическим.