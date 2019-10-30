Руководство мадридского Реала рассматривает вариант с продажей полузащитника команды Иско. Боссы Королевского клуба намерены продать футболиста ближайшей зимой, когда откроется трансферное окно.

Руководство мадридского "Реала" рассматривает вариант с продажей полузащитника команды Иско. Боссы "Королевского клуба" намерены продать футболиста ближайшей зимой, когда откроется трансферное окно.В "Реале" хотят выручить с продажи 27-летнего испанского хавбека 70 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mundo Deportivo. Интерес к Иско проявляют английские "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также итальянский "Ювентус".Впрочем, ни один из заинтересованных в игроке клубов конкретного предложения по трансферу не делал.Напомним, что испанец выступает за "Реал" с 2013 года, куда перешел из другого клуба Примеры – "Малаги". С тех пор игрок средней линии поля провел за "сливочных" в общей сложности 188 матчей, забив в них 35 голов.Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 миллионов евро.