Легкомоторный самолет Cessna 414 потерпел крушение в пригороде Нью-Джерси, рухнув на частный дом. В результате ЧП погиб пилот, три здания получили серьезные повреждения от вспыхнувшего огня.

Легкомоторный самолет Cessna 414 потерпел крушение в пригороде Нью-Джерси, рухнув на частный дом. В результате ЧП погиб пилот, три здания получили серьезные повреждения от вспыхнувшего огня, сообщает NBC.Камера наблюдения зафиксировала момент падения самолета в поселке Вудбридж — около 11 часов утра 29 октября воздушная машина потеряла управление и буквально спикировала на двухэтажный частный дом, у земли задев еще два строения. Пожарным пришлось попотеть, чтобы потушить вспыхнувшие строения. По счастью, в тот момент внутри не было людей.Во время осмотра места происшествия спасатели обнаружили тело пилота — 74-летнего кардиолога Майкла Шлосса. В то утро он возвращался в Нью-Йорк, где у него была запланирована лекция.Известно, что Шлосс часто летал на своем Cessna 414 1980 года выпуска, а периодически поднимался в небо и на втором своем самолете — Boeing B75N1 Spearman 1942 года.