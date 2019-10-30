Не так давно в популярного у молодежи рэпера Пимпа стреляли на концерте. На днях же стали известны подробности инцидента.

Не так давно в популярного у молодежи рэпера Пимпа стреляли на концерте. На днях же стали известны подробности инцидента.Выяснилось, что подноготная происшествия куда проще, чем кажется на первый взгляд. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что на самом деле не было никакого покушения. Произошедшее он назвал просто пиар-акцией, призванной повысить популярность молодого артиста."Ребята просто хотели попиариться. Пусть пиарятся", – высказался инсайдер в интервью . Стоит отметить, что в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту издания рассказали, что заявлений и в целом каких-либо сообщений о покушении на рэпера Пимпа не поступало.Впрочем, на своей странице в социальной сети "Инстаграм" рэпер Big Russian Boss, который ведет одноименное интернет-шоу продолжает поддерживать слухи, что стрельба действительно была. Он опубликовал скриншоты новостных лент, где сообщалось о покушении.4 Апр 2018 в 3:06 PDTАртист рассказал, что сейчас с его коллегой все в порядке. Кроме того, он попросил представителей средств массовой информации не беспокоить менеджера Пимпа: "Спасибо всем за поддержку. С Пимпом все в порядке, состояние стабильное. Телеканалы, перестаньте звонить менеджеру за комментариями! Всем здоровья".Ранее стало известно, что телеграмм-канал, который молодой человек ведет совместно сBig Russian Boss выложил информацию о том, что в Пимпа стреляли. Нападение якобы произошло у входа в пермскую гостиницу, где проживал рэпер. Неизвестные выстрелили парню в живот, после чего молодой артист был госпитализирован.