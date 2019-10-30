В столичном районе Лефортово загорелся рейсовый автобус. Видео происходящего появилось в сети.

В столичном районе Лефортово загорелся рейсовый автобус. Видео происходящего появилось в сети.На опубликованных кадрах видно, что от транспортного средства, объятого пламенем, поднимаются клубы темного дыма. Автобус загорелся около 8:50 на Красноказарменной набережной, недалеко от дома 4а. К счастью, обошлось без жертв, в салоне никого не было.На данный момент транспортное средство уже потушено. Огнем был охвачен весь автобус. Тем не менее, пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание – транспорт был потушен в 9:08, телеканал "360".