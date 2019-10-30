Устанавливаются все обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали 6 человек.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали 6 человек. По предварительной информации регионального УМВД, сегодня около 15.40 на 55 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» в Кольчугинском районепроизошло столкновение автомобилей «Газель», «Фольксваген» и «Киа Рио». По состоянию на этот час известно о шести пострадавших (1967 г.р., 1962 г.р., 1979 г.р., 1991 г.р., 1986 г.р., 1982 г.р.). Движение на данном участке трассы затруднено, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация уточняется.