В школах областного центра проходит первый отборочный этап областной игры Гордость России - Герои Отечества.

В школах областного центра проходит первый отборочный этап областной игры "Гордость России - Герои Отечества".Его тема - "Всегда непобедимый Суворов" - старшеклассники должны продемонстрировать свои знания о знаменитом русском полководце. Организаторы игры - Владимирское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Департамент образования администрации области. В ноябре команды из разных районов поборются за выход в финальную часть соревнований. Тема второго этапа «От георгиевских кавалеров до Героев Советского Союза», тема суперфинала - Великая Отечественная Война.