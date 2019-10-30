Новая фотография в стиле ретро Настасьи Самбурской в Инстаграме всполошила ее поклонников. Перед публикой актриса предстала в откровенном облике и в очень интересной компании.

Новая фотография в стиле ретро Настасьи Самбурской в "Инстаграме" всполошила ее поклонников. Перед публикой актриса предстала в откровенном облике и в очень интересной компании.На этот раз Настасья Самбурская решила порадовать своих подписчиков супер открытым платьем с глубоким декольте, черными колготками в сеточку и туфлями на шпильке. Провокационное фото заставило поклонников не только насладиться выдающимися прелестями актрисы, но и вернуло в далекие 90-е.В целом, гримерка звезды сериала"Универ. Новая общага" выглядит как коммунальная квартира – старые полки на стене, потертый линолеум. Но центральным персонажем фотографии, кроме самой Самбурской, стал ретрохолодильник. Собственно, актриса сама обратила внимание своих подписчиков на своего партнера по съемкам."Сейчас вообще модно среди звезд, рассказывать о том, как бедно жилось в детстве. А что ты знаешь о холодильнике", – написала Самбурская под фото.29 Окт 2019 в 2:46 PDTПодписчики Настасьи оценили представленный образ, оставляя пошлые комментарии и одновременно с этим обсуждаю прелести сфотографированного холодильника. Прелести Самбурской все же победили в этой неравной борьбе интересов читателей."Настасья,шпага дымится", – откровенно написал один из подписчиков звезды.