В России сразу в нескольких регионах наблюдается резкое похолодание. Некоторые районы успели понести серьезные убытки из-за разбушевавшейся стихии.

В России сразу в нескольких регионах наблюдается резкое похолодание. Некоторые районы успели понести серьезные убытки из-за разбушевавшейся стихии.Сразу в нескольких регионах Центральной России зафиксированы мощные порывы ветра. Кроме того, во многих областях уже выпал снег.В Сибири бушует ураган. Он ломает деревья, сносит остановки общественного транспорта, срывает крыши с домов.В городе Ленинске-Кузнецком в Кемеровской областишквалистый ветер разрушил крупный торговый центр "Ярмарка". Мощный порыв сорвал крышу здания. По данным городской администрации, пострадавших нет.На данный момент для устранения последствии обрушившейся на город стихии участвуют все службы города. Начиная от силовых структур, заканчивая коммунальщиками, сообщает .