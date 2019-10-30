Резкое похолодание обрушилось на жителей нашей страны по всей ее территории. Некоторые районы уже успели понести серьезные убытки из-за разбушевавшейся стихии.

Резкое похолодание обрушилось на жителей нашей страны по всей ее территории. Некоторые районы уже успели понести серьезные убытки из-за разбушевавшейся стихии.Сразу в нескольких регионах Центральной России появился сильный ветер. Кроме того, во многих выпал снег.В Сибири ураган сейчас бушует не на шутку. Он ломает деревья, сносит остановки общественного транспорта, срывает крыши с домов.В городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской областишквалистый ветер смог разрушить крупный торговый центр "Ярмарка". Мощный порыв буквально снес крышу здания. По данным городской администрации, пострадавших на месте чрезвычайного происшествия не оказалось.На данный момент для устранения последствии обрушившейся на город стихии участвуют все службы города. Начиная от силовых структур, заканчивая коммунальщиками, сообщает .