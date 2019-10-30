21-летний молодой человек приобретал у неустановленных лиц предметы и вещества для производства наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта...

«СЧ СУ УВД по ЦАО направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт около 1 килограмма различных наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Предварительным следствием установлено, что 21-летний молодой человек приобретал у неустановленных лиц предметы и вещества для производства наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта, которые хранил при себе, однако осуществить свои намерения не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.В ходе обыска по месту жительства злоумышленника сотрудниками ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве обнаружены и изъяты различные вещества неизвестного происхождения, общей массой около 1 кг, которые, согласно проведенному исследованию, являются наркотическими средствами – амфетамином, мефедроном, кокаином, марихуаной и другими.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропных вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропных вещества», которое впоследствии было передано в СЧ СУ УВД по ЦАО и переквалифицировано по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28