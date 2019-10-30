Глиобластома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, – говорят онкологи. – Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают. Но, кажется, бог миловал Анастасию Заворотнюк...

"Глиобластома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, – говорят онкологи. – Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают". Но, кажется, бог миловал Анастасию Заворотнюк...Никто точно не знает, что происходит с актрисой Анастасией Заворотнюк, как она чувствует себя, где находится. Появляющиеся в прессе новости – это или домыслы, или слухи, или чужие суждения. Семья же продолжает хранить молчание. Они лишь однажды заявили, чтобы прекратить поток лжи: Настя не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".Знакомые актрисы уверяют, что ей была проведена успешная операция по удалению опухоли. Она, по словам врачей, может находиться в любом отделе головного мозга, но чаще всего встречается в лобной и височной зоне. По консистенции новообразование бывает мягким или твердым, а по размеру – от пары миллиметров в диаметре до объема самого полушария".Сегодня, по словам друзей "прекрасной няни", она успешно проходит реабилитацию в одной из столичных клиник – чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне. Врачи же такой исход называют не иначе как чудом – такие случаи встречаются 1 раз на 100 тысяч.15 Окт 2019 в 3:12 PDTКак ранее "Дни.ру", цены на операции при опухолях головного мозга в Москве доходят до 592 650 рублей. Лечение рака, начиная с обследования, в Израиле стоит от одного миллиона рублей, в Германии – от двух. А операции на головном мозге обходятся в несколько десятков миллионов рублей.