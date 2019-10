Ксения Собчак удивила коллег. Телеведущая подала на стол приготовленную тушку нутрии.

Теледива пригласила для беседы ведущих российских журналистов:Антона Желнова с телеканала "Дождь", Юрия Бершидского, работающего в "THE INSIDER", и Ивана Нечепуренкоиз "The New York Times". Ксения Собчак собрала коллег, чтобы обсудить провальное интервью,которое она брала у главного редактора телеканалаRT Маргариты Симоньян. Как оказалось, гостья буквально сбежала от Собчак.Теледива и ее коллегисобрались в модном московском ресторане. Там Ксении и ее друзьям приготовили необычноеблюдо по рецепту, которым поделилась Маргарита Симоньян."К сожалению, он отказалсяготовить бобра, потому что сказал, что это неэтично и бобер в Красной книге,но он приготовил нутрию. Нам предстоит ее продегустировать", – сказала .Параллельно она показала небольшуютушку грызуна, покрытую золотой корочкой. Журналиста раскромсала мясо вилкой иразложила по тарелкам.Попробовав блюдо,дегустаторы пришли к выводу, что приготовленная нутрия чем-то напоминает гуся инемного кролика. Собравшиеся отметили, что ранее таких блюд непробовали.Добавим, во время записи ютуб-шоу"Осторожно, Собчак!" Маргарита была еще беременна. Чтобы избежать стресса, она заранеепопросила Ксению прислать ей вопросы на согласование. Номинально выполнилатребования гостьи – список тем отправила, однако уже во время беседы постояннозадавала дополнительные вопросы, на которые Симоньян отвечать либо не хотела, либоне могла. Гостья несколько раз предупредила теледиву, что если та не будетпридерживаться списка, то интервью закончится. Ксения не слушала Маргариту, витоге последняя встала и ушла.