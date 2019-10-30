Ксения Собчак удивила коллег. Телеведущая подала на стол приготовленную
тушку нутрии.
Ксения Собчак удивила коллег. Телеведущая подала на стол приготовленную
тушку нутрии.
Теледива пригласила для беседы ведущих российских журналистов:
Антона Желнова с телеканала "Дождь", Юрия Бершидского, работающего в "THE INSIDER", и Ивана Нечепуренко
из "The New York Times". Ксения Собчак собрала коллег, чтобы обсудить провальное интервью,
которое она брала у главного редактора телеканала
RT Маргариты Симоньян. Как оказалось, гостья буквально сбежала от Собчак.
Теледива и ее коллеги
собрались в модном московском ресторане. Там Ксении и ее друзьям приготовили необычное
блюдо по рецепту, которым поделилась Маргарита Симоньян.
"К сожалению, он отказался
готовить бобра, потому что сказал, что это неэтично и бобер в Красной книге,
но он приготовил нутрию. Нам предстоит ее продегустировать", – сказала .
Параллельно она показала небольшую
тушку грызуна, покрытую золотой корочкой. Журналиста раскромсала мясо вилкой и
разложила по тарелкам.
Попробовав блюдо,
дегустаторы пришли к выводу, что приготовленная нутрия чем-то напоминает гуся и
немного кролика. Собравшиеся отметили, что ранее таких блюд не
пробовали.
Добавим, во время записи ютуб-шоу
"Осторожно, Собчак!" Маргарита была еще беременна. Чтобы избежать стресса, она заранее
попросила Ксению прислать ей вопросы на согласование. Номинально выполнила
требования гостьи – список тем отправила, однако уже во время беседы постоянно
задавала дополнительные вопросы, на которые Симоньян отвечать либо не хотела, либо
не могла. Гостья несколько раз предупредила теледиву, что если та не будет
придерживаться списка, то интервью закончится. Ксения не слушала Маргариту, в
итоге последняя встала и ушла.