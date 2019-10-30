В ходе проведенного обыска были изъяты три пакета, контейнер и коробка с неизвестным порошкообразным веществом, массой около трех килограммов, и упаковочный материал...

Сотрудниками ОУР Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево совместно с коллегами из ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт психотропных веществ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 26-летний ранее судимый москвич. При осмотре квартиры в Полесском проезде, в которой проживает мужчина, были обнаружены и изъяты коробка с порошкообразным веществом массой более 70 граммов, которое, согласно справке об исследовании, содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, а также увлажненное вещество массой более 970 граммов, содержащее амфетамин.Кроме того, по результатам проведенного обыска были изъяты три пакета, контейнер и коробка с неизвестным порошкообразным веществом, массой около трех килограммов, и упаковочный материал. Изъятое вещество направлено на исследование.Установлено, что психотропные вещества предназначались для дальнейшего сбыта путем «закладок».Следствием Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56